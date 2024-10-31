Чешский зоопарк жалуется на Словакию из-за отстрела медведей

Зоопарк в чешском городе Табор подал в Европейскую комиссию жалобу из-за ослабления правил контролируемого отстрела медведей в соседней Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Директор зоопарка в Таборе Эвжен Корец заявил, что Словакия "пошла по пути средневековья, когда было принято стрелять во все, что двигалось в лесу и было немного волосатее тогдашнего человека".

"Бурый медведь является охраняемым видом в Европейском Союзе. ЕС вполне справедливо тратит больше всего денег на защиту любого вида животных, находящегося под угрозой исчезновения", – подчеркнул Корец.

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Он добавил, что Словакия решила игнорировать европейское законодательство, а Министерство окружающей среды страны, которое отвечает за правила отстрела медведей, назвал "министерством бездумного истребления".

Словакия изменила правила отстрела медведей в мае – после того, как участились случаи нападения медведей на людей.

Чтобы ускорить выдачу разрешений на отстрел медведей, законодательство теперь позволяет объявлять чрезвычайное положение, как в случае землетрясения или террористического акта, когда медведь приближается к человеческому поселению.

Медведи стали горячей политической темой в Словакии накануне нынешних выборов президента и Европейского парламента.