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Байдены в последний раз провели Хэллоуин в Белом доме: раздавали конфеты и книги

Фото, видео
Новости — Четверг, 31 октября 2024, 19:25 — Уляна Кричковская

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден, приветствовали костюмированных гостей в Белом доме и традиционно дарили сладости, а также книги по случаю праздника Хэллоуин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Как известно, в январе пара покинет президентскую резиденцию, поэтому празднует Хэллоуин здесь в последний раз, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.

Своих детей привели за конфетами и госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Выбрав костюм панды, первая леди поздравила недавнее возвращение зверей в вашингтонский зоопарк, пояснили в Белом доме.

Фото: AFP
Фото: AFP

Байден, по информации агентства, раздавал конфеты около часа. В Белом доме рассчитывали принять в тот день около 8 тысяч человек, в том числе детей военнослужащих.

Большая оранжевая луна и табличка с надписью "Читайте в Белом доме" украшали южную часть президентской резиденции. Огромные декорации из тыкв обрамляли двери.

Президент шутил и фотографировался с детьми, а также делал вид, будто кусает младенцев в костюмах. Фото таких моментов распространили ряд СМИ в США и за рубежом, а соответствующее видео стало вирусным в соцсетях.

Отметим, до дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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