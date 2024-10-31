Байдены в последний раз провели Хэллоуин в Белом доме: раздавали конфеты и книги

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден, приветствовали костюмированных гостей в Белом доме и традиционно дарили сладости, а также книги по случаю праздника Хэллоуин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Как известно, в январе пара покинет президентскую резиденцию, поэтому празднует Хэллоуин здесь в последний раз, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.

Своих детей привели за конфетами и госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Выбрав костюм панды, первая леди поздравила недавнее возвращение зверей в вашингтонский зоопарк, пояснили в Белом доме.

Фото: AFP

US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW – Reuters Asia (@ReutersAsia) October 31, 2024

Байден, по информации агентства, раздавал конфеты около часа. В Белом доме рассчитывали принять в тот день около 8 тысяч человек, в том числе детей военнослужащих.

Большая оранжевая луна и табличка с надписью "Читайте в Белом доме" украшали южную часть президентской резиденции. Огромные декорации из тыкв обрамляли двери.

Президент шутил и фотографировался с детьми, а также делал вид, будто кусает младенцев в костюмах. Фото таких моментов распространили ряд СМИ в США и за рубежом, а соответствующее видео стало вирусным в соцсетях.

Biden, 81, bites baby dressed as chicken during WH Halloween event https://t.co/Rm6JYxJsMc pic.twitter.com/QzihuOPXQG – New York Post (@nypost) October 31, 2024

President Trump is mingling with garbage men at his rally in Wisconsin.



Meanwhile, Joe Biden is literally BITING BABIES at the White House Halloween Party.



WTF IS THIS TIMELINE? pic.twitter.com/wYIzsDjxDt – Nick Sortor (@nicksortor) October 31, 2024

Отметим, до дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.

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