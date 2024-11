Байдены в последний раз провели Хэллоуин в Белом доме: раздавали конфеты и книги

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден, приветствовали костюмированных гостей в Белом доме и традиционно дарили сладости, а также книги по случаю праздника Хэллоуин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Как известно, в январе пара покинет президентскую резиденцию, поэтому празднует Хэллоуин здесь в последний раз, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.

Своих детей привели за конфетами и госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Реклама:

Выбрав костюм панды, первая леди поздравила недавнее возвращение зверей в вашингтонский зоопарк, пояснили в Белом доме.

US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW

Байден, по информации агентства, раздавал конфеты около часа. В Белом доме рассчитывали принять в тот день около 8 тысяч человек, в том числе детей военнослужащих.

Большая оранжевая луна и табличка с надписью "Читайте в Белом доме" украшали южную часть президентской резиденции. Огромные декорации из тыкв обрамляли двери.

Президент шутил и фотографировался с детьми, а также делал вид, будто кусает младенцев в костюмах. Фото таких моментов распространили ряд СМИ в США и за рубежом, а соответствующее видео стало вирусным в соцсетях.

President Trump is mingling with garbage men at his rally in Wisconsin.



Meanwhile, Joe Biden is literally BITING BABIES at the White House Halloween Party.



WTF IS THIS TIMELINE? pic.twitter.com/wYIzsDjxDt