Байдены в последний раз провели Хэллоуин в Белом доме: раздавали конфеты и книги
Новости — Четверг, 31 октября 2024, 19:25 —
Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден, приветствовали костюмированных гостей в Белом доме и традиционно дарили сладости, а также книги по случаю праздника Хэллоуин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.
Как известно, в январе пара покинет президентскую резиденцию, поэтому празднует Хэллоуин здесь в последний раз, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.
Своих детей привели за конфетами и госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Выбрав костюм панды, первая леди поздравила недавнее возвращение зверей в вашингтонский зоопарк, пояснили в Белом доме.
US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW– Reuters Asia (@ReutersAsia) October 31, 2024
Байден, по информации агентства, раздавал конфеты около часа. В Белом доме рассчитывали принять в тот день около 8 тысяч человек, в том числе детей военнослужащих.
Большая оранжевая луна и табличка с надписью "Читайте в Белом доме" украшали южную часть президентской резиденции. Огромные декорации из тыкв обрамляли двери.
Президент шутил и фотографировался с детьми, а также делал вид, будто кусает младенцев в костюмах. Фото таких моментов распространили ряд СМИ в США и за рубежом, а соответствующее видео стало вирусным в соцсетях.
Biden, 81, bites baby dressed as chicken during WH Halloween event https://t.co/Rm6JYxJsMc pic.twitter.com/QzihuOPXQG– New York Post (@nypost) October 31, 2024
President Trump is mingling with garbage men at his rally in Wisconsin.– Nick Sortor (@nicksortor) October 31, 2024
Meanwhile, Joe Biden is literally BITING BABIES at the White House Halloween Party.
WTF IS THIS TIMELINE? pic.twitter.com/wYIzsDjxDt
Отметим, до дня выборов в США – 5 ноября – остается меньше недели. Опросы показали, что более 80% американцев готовы принять их результат независимо от того, кто из кандидатов победит.
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