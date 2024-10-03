В італійському аеропорту у літака Ryanair загорівся двигун

В аеропорту італійського міста Бриндізі стався інцидент з літаком ірландського лоукостера Ryanair – під час підготовки до зльоту у нього загорівся двигун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Як зазначено, інцидент з літаком, який виконував рейс до Турина, стався вранці у четвер, 3 жовтня.

У зв’язку із загорянням двигуна 184 пасажирів і членів екіпажу довелось евакуювати за допомогою аварійних трапів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Mirror

Також через позаштатну ситуацію довелось тимчасово закрити аеропорт.

Нагадаємо, два дні тому аеропорт Оріо-аль-Серіо, що неподалік міста Бергамо на півночі Італії, переніс або скасував рейси після того, як під час посадки літака Ryanair у нього лопнули шини.

А у вересні у варшавському аеропорту імені Шопена екстрено приземлився літак з Москви, що прямував до Стамбула.