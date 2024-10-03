В італійському аеропорту у літака Ryanair загорівся двигун
Новини — Четвер, 3 жовтня 2024, 16:09 —
В аеропорту італійського міста Бриндізі стався інцидент з літаком ірландського лоукостера Ryanair – під час підготовки до зльоту у нього загорівся двигун.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Як зазначено, інцидент з літаком, який виконував рейс до Турина, стався вранці у четвер, 3 жовтня.
У зв’язку із загорянням двигуна 184 пасажирів і членів екіпажу довелось евакуювати за допомогою аварійних трапів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Також через позаштатну ситуацію довелось тимчасово закрити аеропорт.
Нагадаємо, два дні тому аеропорт Оріо-аль-Серіо, що неподалік міста Бергамо на півночі Італії, переніс або скасував рейси після того, як під час посадки літака Ryanair у нього лопнули шини.
А у вересні у варшавському аеропорту імені Шопена екстрено приземлився літак з Москви, що прямував до Стамбула.