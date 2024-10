В аеропорту Бергамо в літака під час посадки лопнули шини

Аеропорт Оріо-аль-Серіо, що неподалік міста Бергамо на півночі Італії, переніс або скасував рейси на 1 жовтня після того, як під час посадки літака Ryanair у нього лопнули шини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Рейс Ryanair, що вирушив з аеропорту Барселона-Ель-Прат, прибув до Бергамо незадовго до 8-ої ранку за місцевим часом. Під час приземлення в літака розірвалися чотири шини заднього шасі, внаслідок чого він застряг на злітно-посадковій смузі.

Пошкодження не вплинуло на маневр посадки і не спричинило особливих проблем на борту, заявили в адміністрації Оріо-аль-Серіо.

