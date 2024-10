США передали Украине материалы для защиты энергообъектов

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написала администратор USAID Саманта Пауэр.

Она отметила, что USAID передают Украине партию арматуры и стальной сетки.

Пауэр опубликовала фото одной из подстанций в западном регионе Украины, которую она посещала в ходе своего визита.

Brave energy workers in Ukraine risk their lives to protect vital infrastructure from Putin's attacks.



USAID is helping Ukraine protect substations like this one in Western Ukraine, providing 10K tons of rebar and 200 miles of steel mesh to secure facilities across the country. pic.twitter.com/UxTGN8TNHr