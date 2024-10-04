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США передали Украине материалы для защиты энергообъектов

Новости — Пятница, 4 октября 2024, 16:02 — Ирина Кутелева

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в X (Twitter) написала администратор USAID Саманта Пауэр.

Она отметила, что USAID передают Украине партию арматуры и стальной сетки.

Пауэр опубликовала фото одной из подстанций в западном регионе Украины, которую она посещала в ходе своего визита.

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"USAID помогает Украине защитить подстанции, подобные этой на западе Украины, предоставив 10 тысяч тонн арматуры и 200 миль (321 км) стальной сетки для обеспечения безопасности объектов по всей стране", – написала она.

Ранее на этой неделе Германия анонсировала передачу Украине шести крупных генераторов электроэнергии в рамках подготовки к сложной зиме.

Кроме того, Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.

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США
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