Байден: Не уверен, что президентские выборы пройдут мирно

Президент США Джо Байден заявил, что сомневается по поводу того, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит CNN.

Отвечая на вопрос журналиста о выборах, Байден выразил уверенность, что они "будут свободными и справедливыми".

"Я не знаю, будут ли они мирными". Вещи, которые говорит (Дональд) Трамп, и вещи, которые он говорил в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, были очень опасными", – отметил он.

Реклама:

Байден и ранее выражал сомнение в мирной передаче власти в случае, если Трамп проиграет выборы.

Летом Трамп заявлял, что признает свое поражение на выборах, если те будут честными и свободными.

А недавно СМИ сообщили, что Трамп собирает подробный набор оправданий, чтобы отвергнуть результат выборов в ноябре в случае своего проигрыша.