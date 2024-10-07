Бербок не проти дозволу для України на удари вглиб РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не проти, щоб Україна завдавала ударів вглиб території РФ з метою самооборони.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецької міністерки наводить Tagesschau.

Бербок зауважила, що не хотіла б публічно обговорювати, наскільки глибоко по російській території мала би можливість бити Україна.

Очільниця МЗС Німеччини наголосила, що Україна не зобов'язана завдавати удару у відповідь тільки тоді, коли її власну територію вже атакують.

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"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", – зазначила вона.

Бербок підкреслила, що для запобігання майбутнім атакам необхідні превентивні заходи.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики. Питання в тому, наскільки далеко це зайде", – додала вона.

Бербок застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "десять, сорок або двісті кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього публічного оголошення вигоду.

Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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