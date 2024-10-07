Бербок не против разрешения для Украины бить немецким оружием вглубь РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не против, чтобы Украина наносила удары вглубь территории РФ оружием, предоставленным из немецких запасов, в целях самообороны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

Бербок отметила, что не хотела бы публично обсуждать, насколько глубоко по российской территории имела бы возможность бить Украина.

Глава МИД Германии подчеркнула, что Украина не обязана наносить ответный удар только тогда, когда ее собственную территорию уже атакуют.

Реклама:

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу, как Харьков, прежде чем ей будет разрешено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", – отметила она.

Бербок подчеркнула, что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры.

"Это не означает, что вы не можете уничтожать пусковые площадки. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет", – добавила она

Бербок предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как "десять, сорок или двести километров", поскольку российские военные могут извлечь из этого публичного объявления выгоду.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в конце сентября заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

Читайте также: Не дальнобойное решение Байдена: почему Запад медлит с разблокировкой ударов по России.