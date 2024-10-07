Правящая партия Грузии хочет снова объявить импичмент президенту

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" повторно инициирует процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщают грузинские СМИ, в частности "Эхо Кавказа" и "Грузия Online" со ссылкой на спикера парламента Шалву Папуашвили, пишет "Европейская правда".

Решение "Мечты" связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые были осуществлены без разрешения правительства, говорит Папуашвили.

По его словам, если Конституционный суд снова установит, что Зурабишвили нарушила главный закон, отстранит ее от должности уже новый парламент.

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Сейчас у "Мечты" нет достаточно голосов в законодательном органе для завершения процедуры.

Полномочия Зурабишвили и так заканчиваются после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Согласно грузинской конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания новоизбранного парламента.

В прошлом году импичмент Зурабишвили в парламенте провалился – "Грузинская мечта" не набрала необходимых 100 голосов. Увольнение Зурабишвили поддержали 86 депутатов, один проголосовал против.

Импичмент Зурабишвили пытались объявить в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежное турне, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.

Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила конституцию своими действиями.