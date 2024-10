ЗМІ: Єврокомісія може опублікувати доповідь про прогрес країн-кандидатів 30 жовтня

Єврокомісія може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС 30 жовтня – пізніше, ніж початково очікувалося.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Схоже, доповідь Єврокомісії про розширення вийде 30 жовтня. Тобто після виборів у Молдові та Грузії", – написав Джозвяк.

