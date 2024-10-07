ЗМІ: Єврокомісія може опублікувати доповідь про прогрес країн-кандидатів 30 жовтня

Єврокомісія може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС 30 жовтня – пізніше, ніж початково очікувалося.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Схоже, доповідь Єврокомісії про розширення вийде 30 жовтня. Тобто після виборів у Молдові та Грузії", – написав Джозвяк.

seems like that the 🇪🇺 enlargement report now will come on October 30. So after the elections in 🇲🇩&🇬🇪 https://t.co/rdrG4wZsfv Реклама: October 7, 2024

Раніше він писав, що доповідь мають опублікувати 16 жовтня, але є ймовірність, що це відбудеться пізніше.

Перед тим віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з питань Європи уклали публічне парі про те, коли Україна вступить у ЄС.

Нагадаємо, у вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції напередодні передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій України на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.

У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення – від 2023 року.