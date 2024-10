СМИ: Еврокомиссия может опубликовать доклад о прогрессе стран-кандидатов 30 октября

Еврокомиссия может опубликовать годовой доклад о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС 30 октября – позже, чем ожидалось.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Похоже, доклад Еврокомиссии о расширении выйдет 30 октября. То есть после выборов в Молдове и Грузии", – написал Джозвяк.

seems like that the 🇪🇺 enlargement report now will come on October 30. So after the elections in 🇲🇩&🇬🇪 https://t.co/rdrG4wZsfv

Реклама: