ЕС: Россия и ее гибридные действия не помешают нашей поддержке Украины

ЕС на фоне роста случаев дестабилизационной деятельности России заявил, что эти действия не повлияют на его решимость поддерживать Украину.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

В ЕС зафиксировали рост широкого спектра действий, направленных против Евросоюза и его государств-членов, включая кибератаки, информационные манипуляции и кампании вмешательства, случаи поджогов, вандализма и саботажа, в том числе против критической инфраструктуры, а также инструментализацию миграции и другие деструктивные действия.

Россия также продолжает нарушать спутниковую связь, европейское воздушное пространство и осуществлять физические нападения на людей на территории ЕС, говорится в заявлении.

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"Эти злонамеренные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, направленной Россией на раскол нашего общества, дестабилизацию и ослабление ЕС и его государств-членов, нашей устойчивости, а также на подрыв нашей поддержки Украины и ее способности к самозащите.

Это не удастся: мы будем действовать объединенно и решительно, чтобы противодействовать этой деятельности и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется", – отметили в ЕС.

Отмечается, что сегодняшним решением о создании специальной системы ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России ЕС делает еще один решительный шаг.

"Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, тесно сотрудничать с нашими партнерами и в полной мере использовать гибридный инструментарий ЕС, включая дипломатические и ограничительные меры, а также все имеющиеся инструменты для предотвращения, сдерживания и реагирования на гибридную деятельность России", – отмечается в заявлении.

Недавно власти Молдовы разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.

А летом в НАТО заявляли, что гибридные операции и кибератаки РФ являются основанием активировать статью 5.