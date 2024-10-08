Орбан: Если Трамп победит, открою шампанское

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз открыто выступил в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Соответствующие слова прозвучали во время пресс-конференции Орбана в Европейском парламенте во вторник, 8 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам премьера Венгрии, "мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется" к власти в США.

Он также высказал предположение, что в случае победы Трампа Европа должна быть готова к его усилиям для прекращения войны в Украине еще до официальной инаугурации в январе 2025 года.

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"Он будет действовать немедленно – поэтому мы, как европейские лидеры, не должны терять времени. У нас не будет времени. Поэтому мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, а затем стратегически", – сказал Орбан, не уточнив, что имеет в виду.

Венгерский премьер в очередной раз повторил, что Украина "не может выиграть эту войну на поле боя", поэтому нужно договариваться о скорейшем прекращении огня, и Будапешт хочет "убедить лидеров Европейского Союза изменить стратегию".

Как известно, Виктор Орбан неоднократно выражал свои симпатии Дональду Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.

Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.