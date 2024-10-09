Сійярто повторив прокремлівську мантру, чому Україні не можна в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вступ України в НАТО може начебто призвести до початку Третьої світової війни.

Його слова цитує Index, передає "Європейська правда".

Він вважає, якщо Україну приймуть у НАТО – це призведе до початку Третьої світової війни через "статтю про колективну оборону".

"Я думаю, що будь-хто, хто думає про це питання зі здоровим глуздом, не хоче створювати таку небезпеку. Тож позиція Угорщини зрозуміла: вступ України в НАТО неможливий", – заявив Сійярто.

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Він також додав, що таку позицію займає більшість міністрів закордонних справ країн-членів НАТО під час переговорів за закритими дверима.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО та повторив наратив про те, що вступ України став би підставою для Третьої світової війни.

А в середу, 9 жовтня, повідомлялося, що під час виступу в Європарламенті, прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.