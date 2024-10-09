Сийярто повторил прокремлевскую мантру, почему Украине нельзя в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО может якобы привести к началу Третьей мировой войны.

Его слова цитирует Index, передает "Европейская правда".

Он считает, если Украину примут в НАТО – это приведет к началу Третьей мировой войны из-за "статьи о коллективной обороне".

"Я думаю, что любой, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет создавать такую опасность. Поэтому позиция Венгрии понятна: вступление Украины в НАТО невозможно", – заявил Сийярто.

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Он также добавил, что такую позицию занимает большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО во время переговоров за закрытыми дверями.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он как глава правительства никогда не согласится на вступление Украины в НАТО и повторил нарратив о том, что вступление Украины стало бы основанием для Третьей мировой войны.

А в среду, 9 октября, сообщалось, что во время выступления в Европарламенте, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал расширение ЕС среди приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.