Керівна партія Грузії звинуватила опозицію у "крадіжці голосів"

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" звинуватила опозицію у нібито фальсифікаціях на парламентських виборах, попри свою офіційно оголошену перемогу з понад 50% голосів, та подає скаргу у прокуратуру.

Як пише "Європейська правда", таку заяву виконавчого секретаря партії Мамуки Мдінарадзе наводить "Новости-Грузия".

Мдінарадзе звинуватив партію Михеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" і їхніх соратників у нібито "крадіжці голосів".

"У нас є 81 підтверджений факт, які ми сьогодні презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Оскільки вони не співпрацюють зі слідством, ми будемо співпрацювати, щоб ніхто у цій країні не міг скоювати подібні злочини", – заявив виконавчий секретар "Мрії".

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Вочевидь він посилався на випадки, коли представники опозиції відмовилися приходити на дачу свідчень щодо можливих фактів порушення, заявляючи про недовіру грузинським органам влади і вимагаючи розслідування із залученням міжнародних організацій.

Генсек "Мрії" стверджує, що у опозиції було дві схеми "крадіжки голосів". Одна нібито полягала у тому, що людей, які є прихильниками партії влади, "обманом" реєстрували як представників від опозиційної політсили в окрузі далеко від місця реєстрації, і вони самі не могли проголосувати.

Другий спосіб нібито був пов'язаний з переносними урнами для голосування. Мдінарадзе стверджує, що нібито опозиційні представники якось виявляли прихильників партії влади і не просили їх ставити підпис навпроти свого прізвища під час реєстрації, внаслідок чого результати з таких урн доводилося анулювати.

"Вони ганялися за кожним голосом, вони вкрали вибір у конкретних людей, прихильників "Грузинської мрії", вони вкрали наші голоси… Тож я звертаюся до прокуратури Грузії проханням ретельно розслідувати ці випадки", – підсумував Мдінарадзе.

Нагадаємо, ЦВК Грузії оголосила, що "Грузинська мрія" здобула перемогу з майже 54% голосів. Опозиція і президентка заявили, що не визнають результатів виборів та звинувачують владу у фальсифікаціях. Міжнародні спостерігачі у проміжному звіті заявили про численні проблеми під час голосування.

Раніше у "Мрії" заявили, що не будуть відкликати скандальний закон про "іноагентів", який став однією з причин погіршення відносин країни із західними партнерами і замороження руху країни в ЄС.

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