Правящая партия Грузии обвинила оппозицию в "краже голосов"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" обвинила оппозицию в якобы фальсификациях на парламентских выборах, несмотря на свою официально объявленную победу с более 50% голосов, и подает жалобу в прокуратуру.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе приводит "Новости-Грузия".

Мдинарадзе обвинил партию Саакашвили "Единое национальное движение" и их соратников в якобы "краже голосов".

"У нас есть 81 подтвержденный факт, которые мы сегодня презентуем прокуратуре Грузии. Поскольку они не могут или не хотят предоставить доказательства, их предоставим мы. Поскольку они не сотрудничают со следствием, мы будем сотрудничать, чтобы никто в этой стране не мог совершать подобные преступления", – заявил исполнительный секретарь "Мечты".

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Очевидно, он ссылался на случаи, когда представители оппозиции отказались приходить на дачу показаний по возможным фактам нарушения, заявляя о недоверии грузинским органам власти и требуя расследования с привлечением международных организаций.

Генсек "Мечты" утверждает, что у оппозиции было две схемы "кражи голосов". Одна якобы заключалась в том, что людей, которые являются сторонниками партии власти, "обманом" регистрировали как представителей от оппозиционной политсилы в округе далеко от места регистрации, и они сами не могли проголосовать.

Второй способ якобы был связан с переносными урнами для голосования. Мдинарадзе утверждает, что якобы оппозиционные представители как-то выявляли сторонников партии власти и не просили их ставить подпись напротив своей фамилии при регистрации, в результате чего результаты из таких урн приходилось аннулировать.

"Они гонялись за каждым голосом, они украли выбор у конкретных людей, сторонников "Грузинской мечты", они украли наши голоса... Поэтому я обращаюсь в прокуратуру Грузии с просьбой тщательно расследовать эти случаи", – подытожил Мдинарадзе.

Напомним, ЦИК Грузии объявила, что "Грузинская мечта" одержала победу с почти 54% голосов. Оппозиция и президент заявили, что не признают результатов выборов и обвиняют власть в фальсификациях. Международные наблюдатели в промежуточном отчете заявили о многочисленных проблемах во время голосования.

Ранее в "Мечте" заявили, что не будут отзывать скандальный закон об "иноагентах", который стал одной из причин ухудшения отношений страны с западными партнерами и замораживания движения страны в ЕС.

О развитии ситуации после выборов читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.