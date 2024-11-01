Розвідка Естонії: Впродовж тижня РФ окупувала 150 квадратних кілометрів на Донеччині

Впродовж останнього тижня російській армії вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.

Про це заявив полковник Антс Ківісельг, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії, цитує ERR, передає "Європейська правда".

Представник розвідки звернув увагу на просування російської армії у Донецькій області. Він розповів про те, що росіяни все ще утримують ініціативу вздовж усієї лінії фронту, що "змушує українські сили поступово відступати".

"Збройні сили РФ найбільш успішно захоплюють райони Донецької області, зокрема Покровський, Курахівський, Вугледарський та Великоновосілківський. Протягом останнього тижня Російська Федерація в цих районах окупувала додатково 150 квадратних кілометрів", – сказав Ківісельг.

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Мапа: DeepState

Також він зауважив, що є ознаки того, що Росія може готуватися до наземних атак у Запорізькій області.

"Цілком ймовірно, що в майбутніх атаках буде задіяна вже відома нам 76-а штурмова дивізія з постійним базуванням у Пскові. Метою буде захоплення нових територій, а також подальше зв'язування українських сил у цьому районі", – сказав Ківісельг.

Також, підсумовуючи, він додав, що не виключено, що протягом цього року, сили Росії "здійснять локальний прорив у Покровському, Курахівському або Вугледарському районах".

Нещодавно розвідка Великої Британії проаналізувала просування російської армії у напрямку міста Селидове у Донецькій області, яке розташоване по дорозі до Покровська.

30 жовтня аналітики проєкту DeepState зазначили, що російські війська окупували ще три населених пункти Донецької області, зокрема й Селидове.

Водночас, у Генштабі ЗСУ заявили, що росіяни намагалися вклинитися в оборону на Покровському напрямку, зокрема в районі Селидового, але отримали відсіч.