Проти високопосадовця Єврокомісії почали розслідування через підкуп з боку Катару

Європейська прокуратура підтвердила, що розпочала розслідування проти високопосадовця Єврокомісії Генріка Гололея, якого звинувачують в отриманні подарунків з Катару.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Розслідування проти Гололея, колишнього керівника генерального директорату з питань транспорту в Єврокомісії, почалось після розслідування французької газети Libération.

Там стверджувалось, що він надав конфіденційну інформацію авіакомпанії еміратській авіакомпанії Qatar Airways в обмін на розкішний відпочинок і подарунки для себе і своєї сім'ї вартістю в десятки тисяч євро.

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Інформація стосувалась переговорів ЄС і Катару про укладання угоди про "відкрите небо", яка надала б Qatar Airways вільний доступ до всіх аеропортів Євросоюзу з 2021 року, при цьому сам ЄС не отримував взамін таких же переваг.

Дії Генріка Гололея стали предметом розслідування Управління по боротьбі з шахрайством ЄС (OLAF), яке завершилось у липні рекомендацією дисциплінарного покарання. При цьому Єврокомісія не повідомила про це Європейську прокуратуру, хоча зобов'язана була це зробити.

Нині очікується, що Гололея допитають на початковому етапі розслідування Європейської прокуратури.

Генрік Гололей пішов у відставку з посади керівника генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії у 2023 році і перейшов на менш впливову роль у виконавчому органі ЄС після перших викриттів про ймовірну корупцію.

На тлі цього та інших корупційних скандалів, насамперед "Катаргейту", Європейська комісія заборонила своїм посадовцям брати в подарунок безкоштовні квитки на великі події, такі як Олімпійські ігри.