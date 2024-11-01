Против чиновника Еврокомиссии начали расследование из-за подкупа со стороны Катара

Европейская прокуратура подтвердила, что начала расследование против чиновника Еврокомиссии Генрика Гололея, которого обвиняют в получении подарков из Катара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Расследование против Гололея, бывшего руководителя генерального директората по вопросам транспорта в Еврокомиссии, началось после расследования французской газеты Libération.

Там утверждалось, что он предоставил конфиденциальную информацию авиакомпании эмиратской авиакомпании Qatar Airways в обмен на роскошный отдых и подарки для себя и своей семьи стоимостью в десятки тысяч евро.

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Информация касалась переговоров ЕС и Катара о заключении соглашения об "открытом небе", которое предоставило бы Qatar Airways свободный доступ ко всем аэропортам Евросоюза с 2021 года, при этом сам ЕС не получал взамен таких же преимуществ.

Действия Генрика Гололея стали предметом расследования Управления по борьбе с мошенничеством ЕС (OLAF), которое завершилось в июле рекомендацией дисциплинарного наказания. При этом Еврокомиссия не уведомила об этом Европейскую прокуратуру, хотя обязана была это сделать.

Сейчас ожидается, что Гололея допросят на начальном этапе расследования Европейской прокуратуры.

Генрик Гололей ушел в отставку с должности руководителя генерального директората по вопросам транспорта Еврокомиссии в 2023 году и перешел на менее влиятельную роль в исполнительном органе ЕС после первых разоблачений о возможной коррупции.

На фоне этого и других коррупционных скандалов, прежде всего "Катаргейта", Европейская комиссия запретила своим чиновникам брать в подарок бесплатные билеты на крупные события, такие как Олимпийские игры.