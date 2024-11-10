У Валенсії чоловік напав на монастир і майже до смерті побив монаха

Іспанські правоохоронці в ніч проти 10 листопада затримали чоловіка, який напав на монастир у місті Джилет, що в автономній спільноті Валенсія, та побив чотирьох монахів, одного – майже до смерті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Religion Digital.

Напередодні вдень чоловік, озброєний кількома палицями та пляшкою, напав на громаду монахів-францисканців монастиря Санто-Еспіріту-дель-Монте у Джилеті.

За попередніми даними, постраждали чотири монахи віком від 57 до 95 років.

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Одного з них, 76-річного, спершу оголосили померлим, пізніше з’ясувалось, що він перебуває у стані клінічної смерті. 95-річного чоловіка залишили в лікарні через слабке здоров’я.

Очевидець інциденту розповів ЗМІ, що нападник – чоловік віком від 30 до 40 років – увірвався до монастиря з криками "Я Ісус Христос і я збираюся вбити монахів", стверджуючи, що діє начебто "в ім’я бога".

При цьому він не намагався нічого вкрасти з монастиря.

Про затримання нападника на монахів у Джилеті місцева влада повідомила в неділю вранці. Наразі невідомі ані мотиви нападу, ані особа затриманого.

Нагадаємо, у вересні в столиці Іспанії невідомий напав на посла Сербії, яка йшла вулицею і розмовляла телефоном сербською мовою.