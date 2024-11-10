В Валенсии мужчина напал на монастырь и почти до смерти избил монаха

Испанские правоохранители в ночь на 10 ноября задержали мужчину, который напал на монастырь в городе Джилет, что в автономном сообществе Валенсия, и избил четырех монахов, одного – почти до смерти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Religion Digital.

Накануне днем мужчина, вооруженный несколькими палками и бутылкой, напал на общину монахов-францисканцев монастыря Санто-Эспириту-дель-Монте в Джилете.

По предварительным данным, пострадали четыре монаха в возрасте от 57 до 95 лет.

Реклама:

Одного из них, 76-летнего, сначала объявили умершим, позже выяснилось, что он находится в состоянии клинической смерти. 95-летнего мужчину оставили в больнице из-за слабого здоровья.

Очевидец инцидента рассказал СМИ, что нападавший – мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – ворвался в монастырь с криками "Я Иисус Христос и я собираюсь убить монахов", утверждая, что действует якобы "во имя бога".

При этом он не пытался ничего украсть из монастыря.

О задержании нападавшего на монахов в Джилете местные власти сообщили в воскресенье утром. Пока неизвестны ни мотивы нападения, ни личность задержанного.

Напомним, в сентябре в столице Испании неизвестный напал на посла Сербии, которая шла по улице и разговаривала по телефону на сербском языке.