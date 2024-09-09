У Мадриді на вулиці напали на посла Сербії

У столиці Іспанії невідомий напав на посла Сербії, яка йшла вулицею і розмовляла телефоном сербською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

У неділю вдень у центрі Мадрида молодий чоловік фізично напав на посла Сербії в Іспанії Ірену Шарац на вулиці, де вона проживає. Зі слів свідків, чоловік, судячи з його мови, має албанське походження.

За свідченнями очевидців, чоловік підійшов до Шарац, яка розмовляла телефоном сербською мовою, і запитав її, чи вона з Сербії, після чого вдарив її ногою в спину і втік.

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Кілька свідків марно намагалися зловити нападника. Повідомлення про напад надійшло до поліції, яка прибула на місце і проводить розслідування.

Міністр закордонних справ Марко Джурич засудив інцидент.

"Я рішуче засуджую фізичний напад на посла Шарац в центрі Мадрида. Ми вимагаємо від усіх органів влади повного розслідування та відповідальності за цей обурливий інцидент і акт насильства проти найвищого дипломатичного представника нашої країни", – заявив глава сербської дипломатії Марко Джурич.

Як повідомляють, посол після нападу перебуває в доброму стані.

Нагадаємо, раніше цього року Сербія образилася на Хорватію за недопуск її міністра до меморіалу на місці концтабору.

А нещодавно Белград повідомив про затримання нібито "хорватського шпигуна".