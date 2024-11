Боррель показав, як зустрів ранок у Києві в укритті

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy

