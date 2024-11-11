Укр Рус Eng

Боррель показав, як зустрів ранок у Києві в укритті

Фото
Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 09:03 — Ірина Кутєлєва

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.

"Починаю свій день у Києві в укритті, коли Росія здійснює чергову ракетну атаку. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив Боррель.

Як відомо, Боррель прибув до Києва у суботу, 9 листопада.

ЗМІ писали, що Боррель хоче запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Війна з РФ
Реклама: