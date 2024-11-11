Боррель показав, як зустрів ранок у Києві в укритті
Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 09:03 —
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустріти ранок понеділка в укритті через оголошену повітряну тривогу у Києві.
Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Свій допис глава європейської дипломатії супроводив світлиною, на якій зображений він в укритті.
Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.
This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3YrljrxyРеклама:– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024
"Починаю свій день у Києві в укритті, коли Росія здійснює чергову ракетну атаку. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив Боррель.
Як відомо, Боррель прибув до Києва у суботу, 9 листопада.
ЗМІ писали, що Боррель хоче запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.