Боррель показал, как встретил утро в Киеве в укрытии

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги в Киеве.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Свое сообщение глава европейской дипломатии сопроводил фотографией, на которой изображен он в укрытии.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy

