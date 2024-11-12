Швейцарське село, якому загрожує величезний зсув, визначило час евакуації
Село Брієнц на сході Швейцарії, якому вкотре загрожує зсув землі, вирішили евакуювати до кінця тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення ухвалила рада муніципалітету Албула, куди входить село, у вівторок, 12 листопада.
Служба раннього попередження Албули, до якої належить Брієнц, проаналізувала ситуацію зі засувом разом з групою фахівців з геології та природних небезпек.
За їхньою рекомендацією було вирішено евакуювати всіх жителів і тварин села до 13:00 неділі, 17 листопада.
"Муніципальна рада і керівництво муніципалітету хотіли б дати постраждалим якомога більше часу для евакуації", – пояснили в раді Албули, додавши, що вже зараз в’їзд до Брієнца перекрили для всіх, крім місцевих.
З другої половини вересня по схилу над Брієнцом вниз рухаються близько 1,2 мільйона кубометрів уламків гірських порід зі швидкістю від 20 до 35 сантиметрів на день.
Торік у травні з Брієнца, розташованого неподалік від гірськолижного курорту Давос у східному кантоні Граубюнден, евакуювали 84 мешканців після того, як влада заявила про ризик обвалу вершини гори Інзель, що височіє над селом.
У ніч проти 16 червня справді обвалилась ділянка гори, в результаті чого на землю скотились близько 1,5 мільйона кубометрів гірської породи, зупинившись просто на краю Брієнца.