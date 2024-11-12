Швейцарское село, которому угрожает огромный оползень, определило время эвакуации

Село Бриенц на востоке Швейцарии, которому в очередной раз грозит оползень, решили эвакуировать до конца недели.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение принял совет муниципалитета Албула, куда входит село, во вторник, 12 ноября.

Служба раннего предупреждения Албулы, к которой принадлежит Бриенц, проанализировала ситуацию с оползнем вместе с группой специалистов по геологии и природных опасностей.

По их рекомендации было решено эвакуировать всех жителей и животных села до 13:00 воскресенья, 17 ноября.

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"Муниципальный совет и руководство муниципалитета хотели бы дать пострадавшим как можно больше времени для эвакуации", – пояснили в совете Албулы, добавив, что уже сейчас въезд в Бриенцу перекрыли для всех, кроме местных.

Со второй половины сентября по склону над Бриенцем вниз движутся около 1,2 миллиона кубометров обломков горных пород со скоростью от 20 до 35 сантиметров в день.

В мае прошлого года из Бриенца, расположенного неподалеку от горнолыжного курорта Давос в восточном кантоне Граубюнден, эвакуировали 84 жителей после того, как власти заявили о риске обвала вершины горы Инзель, возвышающейся над деревней.

В ночь на 16 июня действительно обвалился участок горы, в результате чего на землю скатились около 1,5 миллиона кубометров горной породы, остановившись прямо на краю Бриенца.