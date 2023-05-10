Жителям села у Швейцарії наказали негайно виселитися через неминучий обвал гори над ним 

Жителям крихітного швейцарського села Брієнц наказали пакувати валізи і негайно виїжджати з дому, оскільки у найближчі кілька днів два мільйони кубометрів гірської породи з гори над селом зійдуть у долину.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Наказ про евакуацію не став повною несподіванкою для близько 70 мешканців села. Брієнц, розташований у східному кантоні Граубюнден, вже давно вважають геологічно небезпечним.

Аерозйомка демонструє масштаб катастрофи, що насувається фото: КРІСТОФ НЕННІ

Саме село побудоване на землі, що просідає. Через це шпиль сільської церкви похилився, а в будівлях з'явилися великі тріщини.

У минулому проводили роботи, щоб стабілізувати ситуацію, і були ознаки того, що сповзання може сповільнитися. Але у той самий час схил гори над Брієнцом поступово розсипався. Селяни вже звикли до того, що досить великі уламки гірських порід падали на їхні городи.

Геологи попереджали, що рух гірських порід прискорюється. Частина гори, яку прозвали "островом", до 2023 року сповзала зі швидкістю 32 метри на рік.

Однак ніхто не очікував, що катастрофа наблизиться так швидко. Влада попередила про можливу евакуацію пізніше влітку. На кінець цього тижня запланували чергові збори села, щоб повідомити всім про новини.

Натомість останні оцінки ризиків показали неминучість обвалу, тож у вівторок вранці жителям раптово надійшов наказ про евакуацію. Відтепер нікому з мешканців Брієнца не дозволено в'їжджати в село, а все населення має покинути його найпізніше до п'ятниці.

Більшості людей запропонували житло в сусідніх селах, наприклад, на курорті Ленцергайде, де є багато вільних місць, оскільки гірськолижний сезон закінчився, а літо ще не почалося.

У Швейцарії ситуації з обвалами гірських порід не є рідкістю.

У 2006 році зі знаменитої швейцарської гори Айгер обвалилися величезні шматки скелі, що призвело до закриття туристичних маршрутів і змусило геологів попередити, що такі події можна очікувати частіше.

У 2017 році потужний зсув зійшов на село Бондо, також у Граубюндені, поховавши під собою половину села і забравши життя вісьмох людей.

Минулого літа останні вимірювання показали, що швейцарські льодовики втратили більше за половину свого об'єму за останні 100 років.