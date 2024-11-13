Уночі прикордонники в Литві зафіксували 14 метеокуль із контрабандою

Служба охорони держкордону Литви повідомила, що у вівторок вночі виявила 14 випадків доставки контрабандних цигарок метеозондами з Білорусі, і затримала більше ніж 25 тисяч пачок цигарок.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє LRT.

За минулу добу також було організовано кілька засідок, під час яких було затримано п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до контрабанди повітряних куль.

Переважна більшість операцій проводилася на півдні Литви.

Реклама:

Служба охорони держкордону порушила досудове розслідування і кілька адміністративних проваджень щодо перевезення підакцизних товарів.

Аналогічні дії, спрямовані на блокування перевезення контрабанди за допомогою метеозондів та іншими методами, тривають і плануються до проведення в найближчому майбутньому, йдеться в повідомленні.

За повідомленням служби, останнім часом, протягом більш ніж трьох тижнів, відбулося значне скорочення кількості випадків контрабанди на метеокулях.

Загалом цього року зафіксовано 351 метеорологічну кулю, що прилетіла до Литви з Білорусі, з них 138 було виявлено та перехоплено.

Поправки, прийняті Сеймом Литви у вівторок, дозволяють посадовцям збивати метеорологічні аеростати, дрони та інші літаючі об'єкти, які останнім часом прибували з Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою змінити законодавство після того, як виникла проблема з метеорологічними кулями, які приземлилися з контрабандою у Вільнюському аеропорту.