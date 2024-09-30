Спецслужби Литви прокоментували можливе використання Білоруссю метеозондів для шпигунства

У спецслужбах Литви прокоментували інформацію про те, що Білорусь може використовувати метеорологічні зонди з контрабандним вантажем й у шпигунських цілях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив директор Департаменту державної безпеки (ДДБ) Дарюс Яунішкіс, якого цитує Delfi.

За його словами, наразі у спецслужб немає інформації про те, що балони-зонди можуть використовуватися Білоруссю для шпигунства.

"Поки що ми не маємо в своєму розпорядженні будь-якої конкретної інформації, щоб був якийсь розвідувальний дрон або ще щось – крім того, що, як повідомлялося, це більше пов'язано з контрабандою – у нас справді немає такої інформації", – сказав Яунішкіс.

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Він додав, що використання таких зондів більше відноситься до питань контрабанди.

Як відомо, 28 вересня близько 23:45 на території аеродрому було помічено невелику некеровану повітряну кулю, яка впала зі своїм вантажем. За попередніми даними, це були контрабандні сигарети.

Коментуючи інцидент, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що падіння метеорологічної кулі на території аеропорту у Вільнюсі не має нічого спільного із протиповітряною обороною, тому боротися із цим повинні правоохоронці, а не військові.

Нещодавно литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю і закликав самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка "залишатися за цією стіною".