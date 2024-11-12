Сейм Литви дозволив збивати повітряні кулі та інші об'єкти з контрабандою з Білорусі

Поправки, прийняті Сеймом Литви у вівторок, дозволили посадовцям збивати метеорологічні аеростати, дрони та інші літаючі об'єкти, які останнім часом прибували з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Застосовувати вогнепальну зброю для збиття літальних апаратів зможуть співробітники всіх установ, які використовують таку зброю на службі.

Співробітники матимуть право застосовувати вогнепальну зброю проти повітряного судна, автономного або дистанційно керованого об'єкта, що рухається в повітрі, на суші, на поверхні води або під водою.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ Віталія Дмитрієва, заходи, передбачені змінами, спрямовані на контроль за перевезенням контрабанди літаками, безпілотниками та метеорологічними аеростатами.

Також було розширено безпольотні зони над стратегічно важливими об'єктами.

Зміни дозволяють встановлювати заборонені для польотів безпілотників зони на відстані одного кілометра від об'єкта критичної інфраструктури, розташованого в міській місцевості, і трьох кілометрів навколо об'єктів, розташованих у сільській місцевості.

Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою змінити законодавство після того, як виникла проблема з метеорологічними кулями, які приземлилися з контрабандою у Вільнюському аеропорту.

Деякі політики стверджують, що такі висотні кулі становлять небезпеку для цивільної авіації і можуть використовуватися для інших цілей, а не лише для перевезення контрабанди.

З серпня в Литві почастішали випадки, коли нелегальні сигарети перевозять до Литви з Білорусі, прикріплюючи вантаж і GPS до метеорологічної кулі. Куля, яку несе вітер, перетинає кордон і через деякий час опускається, а контрабандисти в Литві знаходять вантаж, що впав, за сигналом GPS.

Раніше заявляючи, що потоки контрабанди за допомогою метеозондів останнім часом зменшилися, Державна прикордонна служба оголосила у вівторок ввечері, що виявила 14 випадків переправлення таким чином сигарет з Білорусі і затримала понад 25 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Загалом цього року було зафіксовано чверть сотні метеорологічних аеростатів, які прилетіли до Литви з Білорусі, з яких приблизно півтори сотні були виявлені і перехоплені.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.