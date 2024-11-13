В районах Іспанії, постраждалих від повеней, знову чекають сильні зливи

На середземноморському узбережжі Іспанії оголосили попередження про сильні зливи, що можуть призвести до повеней.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Mundo.

Метеорологічне агентство оголосило найвищий рівень попередження для середземноморського узбережжя, зокрема Малаги і Таррагони. Людей закликали до максимальної обережності через те, що річки можуть вийти з берегів і спричинити повені.

Ще для частини регіонів Іспанії оголосили "помаранчевий" рівень попередження.

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Через побоювання наслідків негоди провінції з найвищим рівнем небезпеки призупинили навчання.

Нагадаємо, наприкінці жовтня кілька регіонів Іспанії постраждали від катастрофічних повеней, що почалися після сильних злив. На цей час підтверджено загибель 223 людей, ще близько десятка вважаються зниклими.

У 2024 році в Іспанії зафіксували найбільшу кількість опадів у жовтні за всю історію спостережень.

Уряд оголосив про додаткові 3,76 млрд євро допомоги Валенсії після повеней.