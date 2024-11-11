Мадрид оголосив про додаткові 3,76 млрд євро допомоги Валенсії після повеней

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок оголосив про виділення 3,76 млрд євро на додаткові заходи з відновлення регіону Валенсія після найсмертоноснішої повені в сучасній історії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання El Pais.

Виділені кошти є додатковими до 10,6 млрд євро допомоги, що були оголошені минулого тижня.

Новий пакет із 110 заходів вартістю 3,76 млрд євро передбачає допомогу домогосподарствам, які здають в оренду, а також 500 млн євро на видалення бруду в постраждалих районах і 200 млн євро на допомогу фермерам.

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Санчес також повідомив, що уряд виділить 150 будинків або квартир у постраждалих районах або поблизу них постраждалим сім'ям, а також – 25 млн євро на купівлю житла.

Понад 220 людей загинули після того, як проливні дощі 29 жовтня спричинили масштабне стихійне лихо.

Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Щонайменше 89 людей ще вважаються зниклими безвісти після смертоносної повені.

У 2024 році в Іспанії зафіксували найбільшу кількість опадів у жовтні за всю історію спостережень.