В районах Испании, пострадавших от наводнений, снова ждут сильные ливни

На средиземноморском побережье Испании объявили предупреждение о сильных ливнях, которые могут привести к наводнениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Mundo.

Метеорологическое агентство объявило самый высокий уровень предупреждения для средиземноморского побережья, в частности Малаги и Таррагоны. Людей призвали к максимальной осторожности из-за того, что реки могут выйти из берегов и вызвать наводнения.

Еще для части регионов Испании объявили "оранжевый" уровень предупреждения.

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Из-за опасений последствий непогоды провинции с самым высоким уровнем опасности приостановили обучение.

Напомним, в конце октября несколько регионов Испании пострадали от катастрофических наводнений, начавшихся после сильных ливней. В настоящее время подтверждена гибель 223 человек, еще около десятка считаются пропавшими без вести.

В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.

Правительство объявило о дополнительных 3,76 млрд евро помощи Валенсии после наводнений.