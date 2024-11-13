В районах Испании, пострадавших от наводнений, снова ждут сильные ливни
На средиземноморском побережье Испании объявили предупреждение о сильных ливнях, которые могут привести к наводнениям.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Mundo.
Метеорологическое агентство объявило самый высокий уровень предупреждения для средиземноморского побережья, в частности Малаги и Таррагоны. Людей призвали к максимальной осторожности из-за того, что реки могут выйти из берегов и вызвать наводнения.
Еще для части регионов Испании объявили "оранжевый" уровень предупреждения.
Из-за опасений последствий непогоды провинции с самым высоким уровнем опасности приостановили обучение.
Напомним, в конце октября несколько регионов Испании пострадали от катастрофических наводнений, начавшихся после сильных ливней. В настоящее время подтверждена гибель 223 человек, еще около десятка считаются пропавшими без вести.
В 2024 году в Испании зафиксировали наибольшее количество осадков в октябре за всю историю наблюдений.
Правительство объявило о дополнительных 3,76 млрд евро помощи Валенсии после наводнений.