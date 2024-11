Сибіга розповів про зустріч з Блінкеном у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що подякував Блінкену за допомогу США та його власну роль у допомозі Україні.

I met with @SecBlinken in Brussels to thank for U.S. support and his personal contribution. Russia’s use of DPRK troops and ballistic missiles, Iranian drones, threatens not only Europe, but also Asia and the Middle East. We need to achieve just peace through unity and strength. pic.twitter.com/7TFR9HgvS2

