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Сибіга розповів про зустріч з Блінкеном у Брюсселі

Новини — Середа, 13 листопада 2024, 16:18 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що подякував Блінкену за допомогу США та його власну роль у допомозі Україні.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, наші основні оборонні потреби і потребу мати повноцінні далекобійні спроможності. Також ми обговорили євроатлантичні прагнення України. Цінуємо плани виділити усі раніше затверджені кошти на військову допомогу для України у наступні тижні", – зазначив Андрій Сибіга. 

Він також акцентував, що залучення Росією військових КНДР, корейських ракет та іранських дронів створює загрози не лише для Європи, але й Азії та Близького Сходу.

"Потрібно досягти миру через єдність і силу", – наголосив Сибіга. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Брюсселі з дводенним візитом, під час якого запланована серія перемовин.

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової допомоги Україні, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

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Сибіга США
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