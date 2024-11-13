Сибіга розповів про зустріч з Блінкеном у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга розповів у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що подякував Блінкену за допомогу США та його власну роль у допомозі Україні.

I met with @SecBlinken in Brussels to thank for U.S. support and his personal contribution. Russia’s use of DPRK troops and ballistic missiles, Iranian drones, threatens not only Europe, but also Asia and the Middle East. We need to achieve just peace through unity and strength. pic.twitter.com/7TFR9HgvS2 Реклама: November 13, 2024

"Поінформував про ситуацію на полі бою, наші основні оборонні потреби і потребу мати повноцінні далекобійні спроможності. Також ми обговорили євроатлантичні прагнення України. Цінуємо плани виділити усі раніше затверджені кошти на військову допомогу для України у наступні тижні", – зазначив Андрій Сибіга.

Він також акцентував, що залучення Росією військових КНДР, корейських ракет та іранських дронів створює загрози не лише для Європи, але й Азії та Близького Сходу.

"Потрібно досягти миру через єдність і силу", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Брюсселі з дводенним візитом, під час якого запланована серія перемовин.

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової допомоги Україні, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.