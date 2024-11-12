Cибіга на два дні їде до Брюсселя для низки переговорів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга протягом 12-13 листопада перебуватиме у Брюсселі, де проведе низку перемовин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС України.

Візит Сибіги триватиме 12-13 листопада. Під час нього планують низку двосторонніх переговорів з високопосадовцями ЄС і НАТО, кандидатами на посади єврокомісарів, депутатами Європарламенту, і "ключовими союзниками України".

"Ключовими темами переговорів стануть зміцнення військової підтримки України, просування нашої держави до вступу в ЄС і НАТО, шляхи гарантування довгострокової євроатлантичної безпеки за підсумками президентських виборів у США. Міністр приділить особливу увагу рішенням союзників у рамках "плану перемоги" та важливості досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі "формули миру", – зазначили в оголошенні.

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Нагадаємо, днями Андрій Сибіга мав телефонні розмови з очільником МЗС Нідерландів, а також "проблемної" Словаччини.

У вівторок у Європарламенті завершуються засідання, на яких заслуховували кожного з кандидатів на посади єврокомісарів у новому складі Єврокомісії. Серед інших, у вівторок заслухали експрем’єрку Естонії Каю Каллас, яка має очолити зовнішньополітичну службу ЄС.