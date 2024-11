Сибига рассказал о встрече с Блинкеном в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, среди прочего, они говорили о текущей ситуации и потребности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поблагодарил Блинкена за помощь США и его собственную роль в помощи Украине.

I met with @SecBlinken in Brussels to thank for U.S. support and his personal contribution. Russia’s use of DPRK troops and ballistic missiles, Iranian drones, threatens not only Europe, but also Asia and the Middle East. We need to achieve just peace through unity and strength. pic.twitter.com/7TFR9HgvS2

