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Сибига рассказал о встрече с Блинкеном в Брюсселе

Новости — Среда, 13 ноября 2024, 16:18 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, среди прочего, они говорили о текущей ситуации и потребности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поблагодарил Блинкена за помощь США и его собственную роль в помощи Украине.

"Проинформировал о ситуации на поле боя, наших основных оборонных потребностях и необходимости иметь полноценные дальнобойные способности. Также мы обсудили евроатлантические стремления Украины. Ценим планы выделить все ранее утвержденные средства на военную помощь для Украины в последующие недели",– отметил Андрей Сибига.

Он также акцентировал, что привлечение Россией военных КНДР, корейских ракет и иранских дронов создает угрозы не только для Европы, но и для Азии и Ближнего Востока.

"Нужно достичь мира через единство и силу", – подчеркнул Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Брюсселе с двухдневным визитом, во время которого запланирована серия переговоров.

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной помощи Украине, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

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Сибига США
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