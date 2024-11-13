Сибига рассказал о встрече с Блинкеном в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, среди прочего, они говорили о текущей ситуации и потребности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига рассказал в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поблагодарил Блинкена за помощь США и его собственную роль в помощи Украине.

I met with @SecBlinken in Brussels to thank for U.S. support and his personal contribution. Russia’s use of DPRK troops and ballistic missiles, Iranian drones, threatens not only Europe, but also Asia and the Middle East. We need to achieve just peace through unity and strength. pic.twitter.com/7TFR9HgvS2 Реклама: November 13, 2024

"Проинформировал о ситуации на поле боя, наших основных оборонных потребностях и необходимости иметь полноценные дальнобойные способности. Также мы обсудили евроатлантические стремления Украины. Ценим планы выделить все ранее утвержденные средства на военную помощь для Украины в последующие недели",– отметил Андрей Сибига.

Он также акцентировал, что привлечение Россией военных КНДР, корейских ракет и иранских дронов создает угрозы не только для Европы, но и для Азии и Ближнего Востока.

"Нужно достичь мира через единство и силу", – подчеркнул Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Брюсселе с двухдневным визитом, во время которого запланирована серия переговоров.

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной помощи Украине, если Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.