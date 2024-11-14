Президент Литви у зверненні до нового парламенту назвав його ключове завдання

Президент Литви Гітанас Науседа виступив із зверненням до депутатів Сейму нового скликання, які розпочали роботу у четвер, 14 жовтня.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Науседа наголосив, що було б безвідповідально, якби депутати впродовж наступних чотирьох років розгубили довіру і вносили розкол у суспільство своїми висловлюваннями.

Він також наголосив на обов'язку депутатів представляти суспільні інтереси.

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"Найважливіший обов'язок – надії та очікування громадян Литви перетворити на справи. У справи, які сприятимуть розвитку економіки та збільшенню доходів людей. Покращуватимуть становище наших литовських родин. Скорочуватимуть почуття соціальної несправедливості в податковій та інших сферах. Захищатимуть права найбільш вразливих людей", – зазначив литовський президент.

Звертаючись до нових депутатів Сейму, Науседа також наголосив на важливості співпраці з НАТО і Євросоюзом та необхідності підтримки України.

"У цей важкий період ми повинні спільними зусиллями забезпечити, щоб наша держава активно сприяла безпеці Європи і всього західного світу. Ми повинні безкомпромісно підтримувати Україну і стимулювати до цього інших", – заявив він.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса було позбавлено мандата та проти нього було відкрито справу за антисемітські висловлювання, спричинило шквал критики.

Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.