Президент Литвы в обращении к новому парламенту назвал его ключевую задачу

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с обращением к депутатам Сейма нового созыва, которые начали работу в четверг, 14 октября.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Науседа в обращении к новому парламенту отметил, что было бы безответственно, если бы депутаты в течение следующих четырех лет, растеряли бы доверие и вносили бы раскол в общество своими высказываниями.

Он также отметил обязанность депутатов представлять общественные интересы.

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"Важнейшая обязанность – надежды и ожидания граждан Литвы превратить в дела. В дела, которые будут способствовать развитию экономики и увеличению доходов людей. Улучшать положение наших литовских семей. Сокращать чувство социальной несправедливости в налоговой и других сферах. Защищать права наиболее уязвимых людей", – отметил литовский президент.

Обращаясь к новым депутатам Сейма, Науседа также подчеркнул важность сотрудничества с НАТО и Евросоюзом и необходимость поддержки Украины.

"В этот трудный период мы должны совместными усилиями обеспечить, чтобы наше государство активно способствовало безопасности Европы и всего западного мира. Мы должны бескомпромиссно поддерживать Украину и стимулировать к этому других", – заявил он.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана". Социал-демократам сразу пришлось оправдываться за приглашение последних.

Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

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