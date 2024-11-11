Переможці парламентських виборів Литви підписали коаліційну угоду з "антисемітською" партією

Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, у понеділок підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану", чий лідер Ремігіюс Жемайтайтіс перебуває під судом за звинуваченнями в антисемітизмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте висловила задоволення сформованою більшістю.

"Ці три партії користуються великою довірою народу Литви, за ці три партії проголосувало понад півмільйона людей. Зараз важливо, щоб робота показала, що наша керівна коаліція сильна, що наш майбутній уряд справді дієздатний і здатний ухвалювати рішення, тому що саме цього чекає народ Литви", – зазначила вона.

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Згідно з підписаною угодою, кандидатуру голови Союзу демократів "В ім'я Литви" Саулюса Скверняліса висувають на посаду спікера Сейму, а соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса – на посаду прем'єр-міністра.

За даними LRT, "Зоря Німану" отримає міністерства сільського господарства, довкілля та юстиції, а демократи – міністерства економіки та інновацій та енергетики.

Соціал-демократи отримають портфелі міністрів фінансів, оборони, культури, соціального захисту і праці, транспорту, охорони здоров'я, освіти, науки і спорту, закордонних справ і внутрішніх справ.

В угоді також виділено 12 ключових пріоритетів діяльності коаліції, серед яких національна безпека, економічне зростання і поліпшення умов життя сімей, підвищення доходів населення, рівні можливості для здобуття якісної освіти, збільшення тривалості здорового життя, увага до доріг шляхом створення дорожнього фонду.

Також особлива увага приділяється інвестиціям у сталу енергетику, зміцненню громадського порядку, увазі до села та сталого сільського господарства, збереженню довкілля та його ресурсів, а також обіцянці сприяти створенню відкритого, демократичного суспільства та громадянської ідентичності.

Планується також ухвалення плану боротьби з ксенофобією.

Коаліція з трьох політичних сил забезпечить впевнену більшість у новому Сеймі – 86 мандатів зі 141.

Як відомо, литовським соціал-демократам довелось виправдовуватись за запрошення до формування коаліції партії "Зоря Німану".

Своєю чергою президент Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

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