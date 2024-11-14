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У Брюсселі – десятки арештів через протест проти бельгійських ультраправих

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Новини — Четвер, 14 листопада 2024, 17:42 — Олег Павлюк

Брюссельська поліція ввечері в середу, 13 листопада, арештували 40 людей, які намагались увірватися до штаб-квартири бельгійської ультраправої партії Vlaams Belang після автограф-сесії з лідером французьких ультраправих Жорданом Барделлою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами правоохоронців, незадовго до 20:00 у середу "кілька сотень людей", які прийшли на автограф-сесію Барделли (він рекламує свої мемуари), попрямували до партійного офісу Vlaams Belang, розташованого за кілька сотень метрів.

"Вони намагалися увірватися всередину, чому перешкодила поліція", – заявила речниця брюссельської поліції Ільза ван де Кере.

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Лідер Vlaams Belang Том ван Грікен поділився кадрами, на яких протестувальники кидають мішки зі сміттям і дорожні знаки у вхід до офісу.

"Вони зруйнували вхід, вони знищили камери спостереження, і, що ще гірше, вони також намагалися підпалити будівлю, в якій живуть люди", – сказав він у коментарі Politico.

За словами ван Грікена, відповідальними за напад були ліві.

"У нас насправді складається враження, що ліві є справжніми антидемократами. Коли вони не можуть знищити націоналістичні або патріотичні партії на виборчих дільницях, тоді це повинно відбуватися іншими способами. Тоді це має відбуватися через залякування, насильство і переслідування", – вважає лідер бельгійських ультраправих.

На початку року в Брюсселі стався скандал через заборону конференції європейських ультраправих, гостем якої був зокрема угорський прем'єр Віктор Орбан.

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Бельгія
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