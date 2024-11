У Брюсселі – десятки арештів через протест проти бельгійських ультраправих

Брюссельська поліція ввечері в середу, 13 листопада, арештували 40 людей, які намагались увірватися до штаб-квартири бельгійської ультраправої партії Vlaams Belang після автограф-сесії з лідером французьких ультраправих Жорданом Барделлою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами правоохоронців, незадовго до 20:00 у середу "кілька сотень людей", які прийшли на автограф-сесію Барделли (він рекламує свої мемуари), попрямували до партійного офісу Vlaams Belang, розташованого за кілька сотень метрів.

"Вони намагалися увірватися всередину, чому перешкодила поліція", – заявила речниця брюссельської поліції Ільза ван де Кере.

Лідер Vlaams Belang Том ван Грікен поділився кадрами, на яких протестувальники кидають мішки зі сміттям і дорожні знаки у вхід до офісу.

Leftist militants are trying to smash into the Vlaams Belang headquarters in Belgium. They’re the country’s leading right wing populist party. The left only understands the language of violence. https://t.co/InPNmcqMv8