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У Брюсселі відновилася конференція правоконсерваторів, яку у перший день зупинили

Новини — Середа, 17 квітня 2024, 10:49 — Марія Ємець

У Брюсселі відновилася конференція європейських правоконсерваторів, серед гостей якої – у тому числі угорський прем’єр Віктор Орбан.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Після призупинення заходу у перший день події організатори оскаржили у суді рішення влади у Брюсселі, де вирішили, що на тлі події можуть виникнути загрози для громадського порядку. Суддя задовольнив їхню скаргу і зупинив дію розпорядження, тож у середу конференція продовжиться.  

У скасований перший день події там мали виступати британський прихильник Brexit Найджел Фарадж та ультраправий французький політик Ерік Земмур, виступ Орбана планувався у середу. 

Мер округу Брюсселя, де розташована конференц-зала, пояснив розпорядження поліції тим, що організація, що позиціонує себе як антифашистська, погрожувала зірвати з’їзд та за допомогою листів тиснула на організаторів. 

Проте рішення розкритикували прем’єр-міністри і Бельгії, і Британії. 

Бельгійський прем’єр Александр де Кроо, хоча є опонентом правоконсерваторів, наголосив, що муніципальна автономія – наріжний камінь демократії, але її рішення не мають переступати гарантовану конституцією свободу слова і зібрань. 

Речник прем’єра Британії Ріші Сунака повідомив, що той стурбований таким розвитком подій, оскільки вважає, що подібне скасування заходів шкодить свободі слова та демократичному ладу.

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Бельгія