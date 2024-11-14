В Брюсселе – десятки арестов из-за протеста против бельгийских ультраправых

Брюссельская полиция вечером в среду, 13 ноября, арестовали 40 человек, которые пытались ворваться в штаб-квартиру бельгийской ультраправой партии Vlaams Belang после автограф-сессии с лидером французских ультраправых Жорданом Барделлой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам правоохранителей, незадолго до 20:00 в среду "несколько сотен человек", которые пришли на автограф-сессию Барделлы (он рекламирует свои мемуары), направились к партийному офису Vlaams Belang, расположенному в нескольких сотнях метров.

"Они пытались ворваться внутрь, чему помешала полиция", – заявила пресс-секретарь брюссельской полиции Ильза ван де Кере.

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Лидер Vlaams Belang Том ван Грикен поделился кадрами, на которых протестующие бросают мешки с мусором и дорожные знаки во вход в офис.

Leftist militants are trying to smash into the Vlaams Belang headquarters in Belgium. They’re the country’s leading right wing populist party. The left only understands the language of violence. https://t.co/InPNmcqMv8 – Ian Miles Cheong (@stillgray) November 13, 2024

"Они разрушили вход, они уничтожили камеры наблюдения, и что еще хуже, они также пытались поджечь здание, в котором живут люди", – сказал он в комментарии Politico.

По словам ван Грикена, ответственными за нападение были левые.

"У нас на самом деле складывается впечатление, что левые являются настоящими антидемократами. Когда они не могут уничтожить националистические или патриотические партии на избирательных участках, тогда это должно происходить другими способами. Тогда это должно происходить через запугивание, насилие и преследование", – считает лидер бельгийских ультраправых.

В начале года в Брюсселе произошел скандал из-за запрета конференции европейских ультраправых, гостем которой был в частности венгерский премьер Виктор Орбан.