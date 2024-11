В Брюсселе – десятки арестов из-за протеста против бельгийских ультраправых

Брюссельская полиция вечером в среду, 13 ноября, арестовали 40 человек, которые пытались ворваться в штаб-квартиру бельгийской ультраправой партии Vlaams Belang после автограф-сессии с лидером французских ультраправых Жорданом Барделлой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам правоохранителей, незадолго до 20:00 в среду "несколько сотен человек", которые пришли на автограф-сессию Барделлы (он рекламирует свои мемуары), направились к партийному офису Vlaams Belang, расположенному в нескольких сотнях метров.

"Они пытались ворваться внутрь, чему помешала полиция", – заявила пресс-секретарь брюссельской полиции Ильза ван де Кере.

Лидер Vlaams Belang Том ван Грикен поделился кадрами, на которых протестующие бросают мешки с мусором и дорожные знаки во вход в офис.

Leftist militants are trying to smash into the Vlaams Belang headquarters in Belgium. They’re the country’s leading right wing populist party. The left only understands the language of violence. https://t.co/InPNmcqMv8