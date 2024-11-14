Майбутній прем'єр Литви пояснив ігнорування протесту проти "антисемітської" партії

Кандидат у прем’єр-міністри від Соціал-демократичної партії Литви Гінтаутас Палуцкас сказав, що не вийшов на зустріч із учасниками протесту проти утворення коаліції з партією "Зоря Німану", бо не підтримує ідею обурення проти обраного на виборах уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Коментуючи відмову вийти до протестувальників біля будівлі литовського парламенту, Палуцкас заявив, що незгоден із їхніми вимогами, адже йдеться про оскарження результатів виборів.

"Ми не ухилялися від своєї відповідальності, і ми будемо реалізовувати цю відповідальність справами, але якщо потрібно було провести мітинг, то його слід було провести минулої п'ятниці або понеділка, коли була підписана коаліційна угода", – додав він.

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Соціал-демократ заявив, що не бачить раціональних причин для протесту проти нинішньої коаліції: "Люди мають право гніватися, мітингувати, висловлювати свою думку з будь-якого питання, але я хотів би сказати, що це вже постфактум".

Як повідомлялося раніше, кілька тисяч людей зібралися в четвер увечері у Вільнюсі біля Сейму, щоб засудити рішення Соціал-демократичної партії Литви сформувати правлячу коаліцію з партією "Зоря Німану", лідер якої Ремігіюс Жемайтайтіс порушив присягу, зробивши антисемітські заяви.

Коли акція протесту почалася, протестувальники запросили на сцену кандидата в прем'єр-міністри Литви Гінтаутаса Палуцкаса. Той раніше обіцяв прийти, але так цього і не зробив.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану" спричинило шквал критики через одіозність лідера партії.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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