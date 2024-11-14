У Вільнюсі протестували проти включення "антисемітської" партії в коаліцію

Десятки людей зібрались під будівлею парламенту Литви в четвер, 14 листопада, протестуючи проти включення до урядової коаліції партії "Зоря Німану" на чолі з обвинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 15min.

Учасники акції протесту у Вільнюсі, яка тривала годину, закликали Соціал-демократичну партію Литви – яка очолює коаліцію – розірвати угоду з "Зорею Німану". Організатори заходу підкреслили, що це громадянська акція, яка не має нічого спільного з політичними партіями.

Фото: 15min

"Ми зібралися, щоб сказати "ні", ми не вважаємо, що те, що відбувається, є нормальним, тому що ми не вважаємо, що антисемітським проявам не варто приділяти багато уваги", – сказав філософ Неріюс Мілеріус, один з організаторів заходу.

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Фото: 15min

Деякі учасники акції несли прапори і тримали банер з написом "Не піддавайтеся абсурду". Також під час протесту присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голокосту.

Пізніше організатори заходу запросили на сцену кандидата в прем'єр-міністри Литви від соціал-демократів Гінтаутаса Палюкаса, але він не з'явився, і люди почали скандувати "Ганьба, ганьба".

Наприкінці акції протестувальники заспівали литовський гімн.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану" спричинило шквал критики через одіозність лідера партії.

Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

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