Будущий премьер Литвы объяснил игнорирование протеста против "антисемитской" партии

Кандидат в премьер-министры от Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что не вышел на встречу с участниками протеста против образования коалиции с партией "Заря Немана", потому что не поддерживает идею возмущения против избранного на выборах правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Комментируя отказ выйти к протестующим у здания литовского парламента, Палуцкас заявил, что не согласен с их требованиями, ведь речь идет об обжаловании результатов выборов.

"Мы не уклонялись от своей ответственности, и мы будем реализовывать эту ответственность делами, но если нужно было провести митинг, то его следовало провести в прошлую пятницу или понедельник, когда было подписано коалиционное соглашение", – добавил он.

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Социал-демократ заявил, что не видит рациональных причин для протеста против нынешней коалиции: "Люди имеют право гневаться, митинговать, выражать свое мнение по любому вопросу, но я хотел бы сказать, что это уже постфактум".

Как сообщалось ранее, несколько тысяч человек собрались в четверг вечером в Вильнюсе возле Сейма, чтобы осудить решение Социал-демократической партии Литвы сформировать правящую коалицию с партией "Заря Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис нарушил присягу, сделав антисемитские заявления.

Когда акция протеста началась, протестующие пригласили на сцену кандидата в премьер-министры Литвы Гинтаутаса Палуцкаса. Тот ранее обещал прийти, но так этого и не сделал.

Напомним, 11 ноября в Литве победители выборов социал-демократы, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Заря Немана" официально подписали коалиционное соглашение. Приглашение "Зари Немана" вызвало шквал критики из-за одиозности лидера партии.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

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