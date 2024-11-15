Новий спікер Сейму Литви пообіцяв посилювати співпрацю з Україною

У четвер увечері новообраний спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс провів телефонну розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Голова Союзу демократів "В ім'я Литви" від імені парламенту наголосив на беззастережній підтримці України.

"Хочу вас проінформувати, що щойно розмовляв із головою Верховної Ради України паном Русланом Стефанчуком. Крім, звісно, всього красивого, приємного, формального, я дозволив собі від себе і від вашого імені висловити беззастережну підтримку України, що наша співпраця буде тільки зростати.

Реклама:

А Литва як була, є, так і залишатиметься беззастережним прихильником України", – повідомив Скверняліс членам Сейму під час засідання в четвер увечері.

"Я зробив це з найбільшою честю і передав найкращі побажання від новообраного Сейму", – додав спікер.

Члени нового скликання Сейму Литви склали присягу 14 листопада.

Перший день роботи нового Сейму супроводжувався протестом проти включення до урядової коаліції партії "Зоря Німану" на чолі з обвинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану" спричинило шквал критики через одіозність лідера партії.

Науседа раніше пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.

Дивіться також відео Нова влада Литви та загрози для України.