Новый спикер Сейма Литвы пообещал усиливать сотрудничество с Украиной

В четверг вечером новоизбранный спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис провел телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Председатель Союза демократов "Во имя Литвы" от имени парламента отметил безоговорочную поддержку Украины.

"Хочу вас проинформировать, что только что разговаривал с председателем Верховной Рады Украины господином Русланом Стефанчуком. Кроме, конечно, всего красивого, приятного, формального, я позволил себе от себя и от вашего имени выразить безоговорочную поддержку Украины, что наше сотрудничество будет только расти.

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А Литва как была, есть, так и будет оставаться безоговорочным сторонником Украины", – сообщил Сквернялис членам Сейма во время заседания в четверг вечером.

"Я сделал это с величайшей честью и передал наилучшие пожелания от новоизбранного Сейма", – добавил спикер.

Члены нового созыва Сейма Литвы приняли присягу 14 ноября.

Первый день работы нового Сейма сопровождался протестом против включения в правительственную коалицию партии "Заря Немана" во главе с обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Напомним, 11 ноября в Литве победители выборов социал-демократы, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Заря Немана" официально подписали коалиционное соглашение. Приглашение "Зари Немана" вызвало шквал критики из-за одиозности лидера партии.

Науседа ранее пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.

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