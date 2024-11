Бригада Анны Киевской завершила обучение во Франции

Украинские военные бригады имени Анны Киевской завершили подготовку на территории Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в официальном X (Twitter) Генштаба Франции.

Французская сторона показала кадры с подготовки и напомнила, что это первая украинская бригада, подготовленная и снаряженная во Франции в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины.

The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.

Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZF

