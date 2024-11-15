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У Молдові сума штрафів за підкуп виборців вже перевищує 300 тисяч євро

Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 13:49 — Марія Ємець

У Молдові за останній тиждень виписали штрафи на загалом 1,5 млн леїв громадянам, які погодилися брати гроші в обмін на голос, а загальна сума штрафів вже перевищує 300 тисяч євро.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосив Національний центр боротьби з корупцією. 

У відомстві зазначили, що всього громадянам, які отримали гроші в обмін на свій голос на виборах президента і референдумі 20 жовтня, виписали штрафи на 6,15 млн леїв, що близько 317 тисяч євро.

Сума штрафів, виписаних протягом останнього тижня, сягає 1,5 млн леїв (близько 78 тисяч євро).

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У відомстві зазначили, що продовжують розглядати протоколи щодо таких випадків.

Раніше очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану розповів, що у жовтні напередодні виборів і референдуму в Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Генпрокурор Іон Мунтяну заявив, що схему підкупу допомагали розробляти російські спецслужби, а в "Промсвязьбанку", через який надсилали "гонорар", для громадян Молдови відкрили близько 140 тисяч рахунків.

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Молдова
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